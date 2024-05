Cemitério recebe limpeza para visitas no Dia das Mães em Alegrete

As principais vias de acesso ao Cemitério Municipal já estão limpas. A reportagem do Portal Alegrete Tudo visitou o local e conferiu como estão os preparativos para as tradicionais visitas do Dia das Mães.

Logo na chegada a Praça da Paz, construída sob a administração de José Rubens Pillar (1989-1992), está com o corte de grama impecável e a limpeza concluída. A placa em bronze dá o recado “Eu vos dou minha paz/Eu vos deixo minha paz”, as palavras de Jesus Cristo remetem ao cenário em volta.

Os comerciantes de flores aguardam pelos clientes. Uma vendedora relata que o movimento ainda é muito fraco há três dias do ponto alto da visitação. Com receio da previsão de chuva para o fim de semana, a expositora credita que as vendas serão muito abaixo do ano passado.

Logo na entrada do cemitério é perceptível a limpeza e ações como de capina, roçagem, varrição e retirada de resíduos sólidos que ainda estão sendo executados. O diretor do cemitério Carlos Roberto Romeiro, destaca o trabalho da equipe.

Com apenas seis servidores e um colaborador cedido pelo PAC, ele conseguiu realizar a limpeza e nos últimos três dias recebeu apoio de uma turma de apenados que integram um projeto de ressocialização, no qual a prefeitura integra um convênio.

“Esse trabalho nos ajudou muito. Ainda falta na sexta mais recolhimento de resíduos. Agradeço imensamente ao secretário Antônio Carlos pelo empenho em nós ajudar”, destacou Romeiro.

Ele aguarda um bom público já a partir desta sexta-feira (10), visitação esta, que já começa a aumentar. No início da tarde de quinta-feira (09), o movimento era razoável. O cemitério foi preparado para receber visitantes que podem acessar o local pela manhã das 7h30 às 11h30min e no período da tarde da 13h30min até 17h30min.

O diretor do cemitério pede a comunidade que tem resto mortais de familiares com 5 anos, que precisam comparecer ao cemitério. Além da defasagem de pessoal para colocação de tampas, retirada, sepultamentos, limpeza e manutenção, o local vai ganhar em breve mais 140 ossários. Segundo o diretor, existe um estudo para aumentar a capacidade do cemitério.