Nova reitoria da URCAMP visita campus de Alegrete

A visitação iniciou na segunda-feira (5), no campus de São Gabriel. Pela manhã de terça-feira, o encontro foi em Sant’Ana do Livramento.

O novo reitor Antônio Sobrinho, junto com o vice- reitor, professor Guilherme Bragança e o chefe de gabinete Gabriel Feijó estiveram em Alegrete, no dia 6, onde mantiveram um encontro com professores, servidores e conheceram as instalações da Universidade no Município.

Homem de 21 anos é esfaqueado no bairro Saint Pastous

Já está agendada uma visita ao campus de Dom Pedrito, informou a assessoria de imprensa da URCAMP.

A comitiva é liderada pelo reitor Antônio Sobrinho, o vice-reitor Guilherme Bragança e o chefe de gabinete, alegretense Gabriel Feijó.

Com informações de Chrystian Ribeiro da Assessoria de Imprensa da Urcamp.