Centenário, União e Tinga vencem na rodada de abertura da Copa dos Campeões

No último sábado (25), a bola voltou a rolar no complexo de campos do Jockey Club. A 5ª edição da Copa dos Campeões promovida pelo Palmeiras na categoria sênior especial reúne 10 clubes nessa retomada. Divididos em duas chaves de cinco times em cada, os oito melhores na classificação geral avançam para próxima fase.

A primeira rodada registrou três vitórias e dois empates com 7 gols marcados. Com o pé direito, o Centenário estreou aplicando 2 a 1 no Nacional. Quem também se deu bem foi o União, fez 1 a 0 sobre o Operário.

O Tinga também assegurou os três pontos ao vencer o Fluminense pelo placar de 2 a 1. No jogo entre Boca Jrs e São José houve empate sem gols, mesmo placar de Sindicato e Ser Ceva.

De acordo com o coordenador técnico a 2ª rodada está prevista para o dia 2 de outubro:

Às 14h15min:

Campo do Palmeiras – Nacional x SER Ceva

Campo do Honório – Fluminense x Operário

Campo do Estrelão – São José x Tinga

Às 16hs:

Campo do Palmeiras – Sindicato x Boca

Campo do Honório – União x Centenário

Foto: Valdir Knierin