Citadino registra quatro jogos com 26 gols marcados e futsal prossegue hoje no União

O Citadino de Futsal deu largada em mais uma rodada. Na noite de sexta-feira (24), um jogo isolado pela Série A deu início a maratona de jogos. O Celtic superou o Velha União pelo placar de 6 a 5.

Já no sábado (25), o Ginásio União Society recebeu mais três confrontos da promoção da Prefeitura em parceria com o SESC Alegrete pela retomada da competição municipal.

Vitória do Ser Atlas, Os Fortas e Deportivo La Portera. Pelo oitavo jogo do citadino, válido pela 2ª Divisão, o Deportivo Lá Portera fez 2 a 1 no Barsemlona. Já pela divisão Principal, o Ser Atlas fez a 6 a 3 Lazio e pela terceirona Os Fortas ganhou de 2 a 1 do Danúbio.

Nesta segunda-feira (27), mais dois jogos pelo Citadino 2021:

21:00 – 3 Divisão – Eliseos Futsal x Argentino Juniors

22:00 – 2 Divisão – Toquidon x Flamengo

Foto: Roger Severo