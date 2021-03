Em um ano de pandemia, Defensoria Pública registra 1,2 milhão de atendimentos e 149 mil novos assistidos

Compartilhe















As restrições causadas pela grave crise sanitária do coronavírus acabam de completar um ano no Rio Grande do Sul. Na Defensoria Pública do Estado (DPE/RS), os últimos 12 meses foram de readaptação. Os atendimentos, que antes eram feitos pessoalmente, tiveram que migrar para o mundo virtual. Mesmo com todas essas mudanças, a DPE/RS não parou em nenhum momento.

Entre 18 de março de 2020 e 17 de março de 2021, a instituição registrou 1,2 milhão de atendimentos. Eles aconteceram por telefone, e-mail, SMS, whatsapp, chat, entre outros.

Nesse um ano de pandemia, o número de novas pessoas atendidas pela Defensoria foi de 149 mil. Com o acréscimo, hoje, a DPE/RS presta orientação jurídica e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, para 1,7 milhão de pessoas.

Além disso, foram registrados no período 45 mil novos processos, 853 mil peticionamentos, 77 mil audiências e 199 plenários do Tribunal do Júri. O número de processos físicos recebidos em carga atingiu a marca de 314 mil. Também foram realizadas 667 mil intimações eletrônicas.

Os números resumem o intenso trabalho e a dedicação de estagiários, servidores e defensores públicos em atender às demandas, mesmo com todas as dificuldades impostas pela covid-19.

“Analisamos esses números com dois sentimentos: satisfação e, ao mesmo tempo, tristeza e preocupação. Satisfação por ver que a Defensoria Pública, como instituição essencial de Estado, está conseguindo dar a resposta que a sociedade precisa, em especial, nesse momento tão difícil. Por outro lado, nos entristece e nos preocupa perceber que, economicamente, a sociedade está empobrecendo. As pessoas estão perdendo empregos e, muitas delas, que antes não nos procuravam, passaram a buscar socorro na DPE/RS, justamente por estarem sem renda”, comentou o Defensor Público-Geral, Antonio Flávio de Oliveira.

Entre as diversas melhorias realizadas pela Administração, em curto prazo, para proporcionar um bom atendimento aos assistidos, estão a aquisição de softwares e o reforço nos sistemas que envolvem a Tecnologia da Informação (TI), destaca a Subdefensora Pública-Geral para Assuntos Institucionais, Rafaela Consalter.

“Os números elevados não surpreendem, pois refletem a gravidade da crise que estamos vivendo. A Defensoria Pública é sensível a essa realidade e está aprimorando suas tecnologias e otimizando ao máximo seus recursos para dar vazão a essa demanda aumentada.”

Para buscar atendimento na Defensoria Pública em Alegrete, os assistidos devem ligar exclusivamente para o telefone 99139-3574.

Em Alegrete, a Defensoria prima por atendimentos de demandas cíveis, de família e ações de medicamento quando a pessoa não tem condições de pagar advogado.

Também atua na área criminal, atendimento à mulher vítima de violência doméstica e casos relativos à infância e juventude.

Júlio Cesar Santos Fonte: ASCOM DPE/RS