CEPAL, o patrimônio da cultura alegretense

O Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete (CEPAL), localizado no antigo Armazém da Viação Férrea, guarda um valioso acervo de livros, documentos, relíquias históricas e arqueológicas coligidas e catalogadas sistematicamente pelo presidente da Organização da Sociedade Civil (OSC) CEPAL, Danilo Assumpção Santos (Prof. Danilinho).

Cepal foi criado em fevereiro de 1994 e atualmente o Presidente é Gerson Manganeli e o vice-presidente Nelson Assumpção dos Santos que oferecem a manutenção do prédio. Além de muitas histórias e conhecimentos, o visitante encontra um lindo jardim que foi construído em setembro de 2022, com diversas árvores frutíferas e flores de todas as cores.

Além de toda essa riqueza, Nelson ainda orienta famílias de como lidar com o espectro autista, por meio do projeto AMA – Amor Maior ao Autismo. As reuniões ocorrem de 15 em 15 dias com vários profissionais: psicóloga, fonoaudióloga, terapeutas, assistentes sociais e professores de educação física e outros colaboradores.

Além do projeto, é possível encontrar no CEPAL palestras e estudos sobre o amor, o perdão e a espiritualização, atividades que ocorrem todos os sábados. Cerca de 100 mil pessoas passaram por esse local mágico, que recebe gratuitamente o público e escolas, sempre com reservas. O CEPAL espera a todos para desfrutar um pouco da história de Alegrete e da região.