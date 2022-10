Cesta básica nos supermercados em Alegrete tem diferença de até 100 reais, aponta Procon

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica. Os técnicos visitaram 15 estabelecimentos analisando 31 itens da cesta básica.

A pesquisa é referente ao mês de setembro, já que os preços foram observados no último dia do mês. Segundo dados da pesquisa o maior valor da cesta básica ficou em R$ 305,07 (Casa de Carnes Santo Antônio), já o menor foi encontrado por R$ 201,28 (Tambara Vila Inês), em setembro. O preço médio da Cesta Básica segundo apurou a pesquisa do órgão de defesa do consumidor foi avaliado em R$ 244,57.

Saiu da Piola para realizar sonhos e nunca esquece do Alegrete

A pesquisa analisou o preço, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos. Um item que teve diferença de quase R$ 10, foi o quilo da carne de agulha, uma das mais procuradas no setor de açougue. No Nacional o quilo de agulha foi encontrado por R$ 27,99 já no Baklizi estava R$ 18,79.

O 5kg de arroz custava R$ 22,32 na Casa de Carnes Santo Antônio, enquanto na Ecomix o valor foi de R$ 13,79. Item obrigatório na cesta básica o óleo de soja 900ml, foi encontrado no Prodócimo por R$ 11,89 e na Ecomix R$ 6,95.

Guinada na vida: alegretense deixa os dias de agruras para trás e recomeça a vida na França

No setor de hortifrutigranjeiros o destaque é o tomate que teve uma diferença superior aos três reais entre o maior e menor valor. No mercado Ìcaro o quilo estava R$ 7,25 já na Rede Vivo o mesmo produto custava R$ 3.99. Entre os itens de higiene o creme dental 90 gramas teve o maior preço no Santo Antônio (R$ 5,71) e o menor valor foi no Baklizi (R$ 2,59). Entre os materiais de limpeza, o sabão em pó (quilo), apontou uma diferença de mais de R$ 11. Na Casa de Carnes Santo Antônio o preço foi de R$ 15,73 e no Baklizi (R$ 3,99).