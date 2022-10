Alunos do IFFar estão na final de competição de Programação em Santo Ângelo

O Centro de Informática do IFFar – Campus Alegrete, participou da etapa classificatória do Torneio Institucional de Programação – BUGCUP 2022.

Na sua 8ª edição, o torneio foi destinado aos alunos dos cursos Técnico em Informática e Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A nível local o evento contou com a participação de sete equipes, totalizando 20 alunos. Os finalistas foram as equipes: 1º: Söns of Évertøn (3º ano do curso Téc. Informática); e 2º: Inimigos do Internet Explorer (ADS).

A Equipe Söns of Évertøn é integrada pelos alunos Diogo Mainart Monteiro, Douglas Israel Siqueira e Luis Felipe Scheuer Gomes. Já a Equipe Inimigos do Internet Explorer está composta por Ivan Mangini Lopes Junior, Nataniel de Mello Fogiatto e Darlo Pinheiro Naisinger.

Evento institucional teve uma grande adesão dos alunos em Alegrete

As duas equipes classificadas irão concorrer na etapa final, que acontecerá durante a MEPT, previsto para o dia 14 de outubro, no campus Santo Ângelo, com mais 16 equipes dos demais campi da instituição.

Foi a primeira vez que houve uma grande participação dos alunos no evento, sendo este o primeiro a acontecer de forma presencial pós pandemia. O Campus Alegrete parabenizou todos os participantes e deseja sorte aos classificados para enfrentar essa nova etapa.

Fotos: IFFar Alegrete