Cesta básica tem valor médio de R$ 257 em Alegrete, aponta Procon

A Prefeitura de Alegrete em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Procon, realizou mais uma pesquisa de preço referente as cestas básicas no Município. Dessa vez, os produtos avaliados são de acordo com último mês de março.

Foram visitados pelos técnicos do Procon 15 estabelecimentos, onde os profissionais verificaram preços de 31 itens. Segundo o diretor Gefferson Cambraia, foi desconsiderado a marca ou a qualidade dos produtos e levando em consideração o menor preço na gôndola.

O maior valor da cesta básica se estabeleceu em R$300,99, já o menor está sendo encontrado no valor de R$220,89 neste mês. O preço médio da Cesta Básica se manteve em R$257,69 no terceiro mês de 2024. A taxa de vari

Conforme o trabalho realizado pelo Procon em Alegrete, alguns produtos tiveram uma diferença importantes de preço. Exemplo o arroz tipo 1, de 5kg, encontrado entre R$ 33,53 e R$19,90. Também o preço no quilo do feijão R$5,30 a R$ 11,25, nos estabelecimentos pesquisados pelo Procon. Outro produto que houve diferença foi o preço do Leite Integral de 1L, que ficou em R$ 4,59 e R$7,99.