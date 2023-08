Chama Crioula é acesa em Cristal, marcando o início dos Festejos Farroupilhas de 2023

Share on Email

A cerimônia de acendimento da Chama Crioula ocorreu em frente à casa que abrigou Bento Gonçalves, líder da Guerra dos Farrapos, um dos episódios mais marcantes da história do Rio Grande do Sul. Desta vez, duas mulheres desempenharam papéis de destaque no evento: Ilva Goulart, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), e Maria Luiza Benitez, patrona dos Festejos Farroupilhas.

Esse ritual, realizado desde 1947, inicia-se em agosto, quando a centelha da Chama Crioula é acendida. A chama então é levada por um grupo de cavaleiros a todas as 30 regiões tradicionalistas espalhadas pelo estado até finalmente chegar à capital, Porto Alegre, antes do dia 20 de setembro, quando é celebrado o Dia do Gaúcho.

Os cavaleiros que participam dessa jornada repetem as cavalgadas em busca da Chama Crioula ano após ano. O gesto de transportar o fogo por todo o estado possui um significado profundo, simbolizando a coragem, a unidade do povo e o vínculo emocional dos gaúchos com suas tradições.

O trajeto, que inclui todos os 497 municípios do estado, é feito exclusivamente a cavalo, e existem trajetos que chegam a superar os 500 quilômetros. Em média, esses cavaleiros percorrem entre 30 a 40 quilômetros diariamente, carregando consigo não apenas o fogo, mas também o espírito de pertencimento e a reverência pelas raízes culturais do Rio Grande do Sul.

Para garantir a continuidade da chama durante todo o percurso, caso ela venha a apagar, uma equipe de apoio acompanha os cavaleiros. Um lampião com a chama é mantido em um veículo de suporte para que a substituição possa ser feita, assegurando que o fogo sagrado nunca se apague.

Essa jornada hercúlea não é realizada apenas pelos cavaleiros. Uma equipe de apoio trabalha antecipadamente para marcar pontos de parada, descanso e refeições ao longo do trajeto. Eles viajam à frente dos cavaleiros, preparando acampamentos e garantindo as condições necessárias para que o percurso seja bem-sucedido.

A tradição do acendimento da Chama Crioula se renova ano após ano, reforçando a identidade cultural dos gaúchos e a importância de preservar e celebrar suas raízes históricas. Cada região que recebe a chama se torna parte de um legado de resistência, unidade e orgulho, e o evento de abertura em Cristal é um prelúdio emocionante para os Festejos Farroupilhas que estão por vir.