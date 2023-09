Chama Crioula, símbolo maior de devoção à tradição, chegou em grande estilo em Alegrete

Alegrete recebeu com entusiasmo a tão aguardada Chama Crioula, marcando oficialmente o início da Semana Farroupilha. O mau tempo de ontem (13), que fez com que adiassem o evento para esta quinta- feira não diminuiu a emoção e o brilho desse momento emblemático para os tradicionalistas e amantes da cultura gaúcha.

Os cavalarianos, imponentes e determinados, enfrentaram as adversidades para conduzir a Chama Crioula até a Pira do Expedicionário, onde ela foi acesa, simbolizando a tradição e a força do povo gaúcho. A cerimônia contou com a presença de autoridades, incluindo o Prefeito Márcio Amaral, o coordenador dos festejos Cléo Trindade, Coronel da Guarnição e 6º RCB Coronel Lopes da Cruz, Juiz de Direito Rafael Borba, presidente da Câmara de Vereadores, autoridades militares e a comunidade.

A jornada da Chama Crioula até Alegrete foi longa e desafiadora, envolvendo 23 dias de cavalgada. Dez tradicionalistas da 4ª Região, unidos por um sentimento comum de amor à cultura gaúcha, lideraram a caravana que conduziu a Chama Crioula saindo de Cristal até o Marco das Três Divisas, local emblemático onde, em 11 de setembro, a chama foi distribuída aos municípios que compõem a região, simbolizando a união e a tradição que envolvem a Semana Farroupilha.

A centelha da Chama Crioula, que arde como o mais original símbolo da Semana dos Festejos, representa a herança cultural dos gaúchos e gaúchas. Ela ilumina o caminho para celebrar as tradições, a música, a dança, a gastronomia e a história do Rio Grande do Sul. Para os peões e prendas de Alegrete, a chegada da Chama Crioula é o início de uma semana repleta de eventos, apresentações artísticas, desfiles e festas típicas que exaltam a identidade gaúcha.

Com a presença de autoridades municipais, militares, representantes da 4ª RT e Poder Judiciário a solenidade de abertura da Semana Farroupilha teve o hasteamento das bandeiras. Logo em seguida, o cavalariano Daniel da Silveira entregou em mãos a Chama Crioula para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral que acendeu na pira do Expedicionário, dando início oficialmente a Semana Farroupilha 2023.

Mesmo sob as intempéries do clima, os tradicionalistas demonstraram seu comprometimento com a preservação das tradições e valores do Rio Grande do Sul. A Chama Crioula, acesa com fervor no coração da cidade, ilumina não apenas o espaço físico, mas também os corações daqueles que mantêm viva a chama do orgulho gaúcho. Que a Semana Farroupilha de Alegrete seja repleta de celebrações e lembranças, honrando a rica história e cultura do povo gaúcho. Guarda Municipal e Brigada Militar também estavam presentes e conduziram os cavalarianos até a praça. Apresentação do radialista Giovane Moraes.