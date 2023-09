CTG Farroupilha estreita os laços com a APAE na Chama da Integração

CTG Farroupilha promove Chama da Integração com alunos da APAE.

Há 15 anos, o CTG Farroupilha mantém uma tradição de integração e solidariedade que aquece os corações de todos os envolvidos. Representado por seu prendado, o centro de tradições gaúchas realiza anualmente a Chama da Integração, um evento que estreita os laços com os alunos da APAE da região.

A celebração começa com um almoço acolhedor no CTG, onde os alunos da APAE desfrutam de uma refeição preparada com carinho. Em seguida, eles retornam à instituição e recebem a visita especial do prendado, composto por suas prendas e peões, além de outros membros do CTG. O destaque do encontro é a chegada da chama Crioula, símbolo da cultura gaúcha, trazida pelos membros do CTG.

A hospitalidade continua com a oferta de café preto e um delicioso bolo caseiro aos visitantes, criando um ambiente caloroso e receptivo. As crianças da APAE têm a oportunidade de dançar e interagir com os alunos do CTG, vivenciando um momento de alegria e inclusão.

Ontem, o evento emocionou a todos, especialmente Giovane Moraes, que viu seu filho, Lorenzo Tajes Moraes, conduzindo a chama Crioula e liderando as crianças da APAE. Para Giovane, o CTG Farroupilha e a APAE têm um lugar especial em seu coração, já que sua infância foi marcada pela presença constante na instituição, acompanhando sua mãe, Eva Alves (in memorium), que dedicou 30 anos de sua vida ao trabalho na APAE.

Essa tradição de solidariedade e integração entre o CTG Farroupilha e a APAE continua a iluminar a comunidade, mostrando como a cultura gaúcha pode unir corações em prol de um propósito nobre. É um exemplo inspirador de como o compromisso com a inclusão e o apoio às pessoas com deficiência pode perdurar ao longo das gerações.