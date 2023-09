A situação resulta num total de 266 pessoas atingidas. Dentre essas, 31 famílias estão desabrigadas, abrigando 90 pessoas, e 61 famílias estão desalojadas, totalizando 176 pessoas.

Os bairros afetados pela elevação do rio incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. Para acolher as famílias, foram ativados abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha, no Antigo Posto do Bairro Macedo e no SAAIA.

Chama Crioula, símbolo maior de devoção à tradição, chegou em grande estilo em Alegrete

A população que necessitar de auxílio ou informações adicionais pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

A equipe da Defesa Civil segue monitorando a situação do rio Ibirapuitã em Alegrete e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade local.