Chanell Espaço da Beleza é representante ARVENSIS – tratamento para cabelos ondulados, crespos e cacheados

A empresária Luciana Toledo, proprietária do Chanell Espaço da Beleza, firmou parceria com a empresa JIM, distribuidora exclusiva ARVENSIS.



ARVENSIS é uma linha de cosméticos naturais, produtos 100% vegano, o que proporciona um tratamento inigualável para manter o equilíbrio de água e nutrientes no interior da fibra capilar.



Essa novidade é mais uma das muitas conquistas do CHANELL ESPAÇO DA BELEZA. Na sua trajetória dedicada ao cuidado com a beleza feminina, Luciana já acumula uma bagagem irrefutável, mantendo-se atualizada através de cursos, treinamentos e consultorias em várias cidades do país, inclusive acompanhando cabeleireiros renomados.



Nos últimos tempos, a empresária e sua equipe atentas à necessidade das suas clientes, decidiram buscar conhecimento também para o tratamento de cabelos ondulados, crespos e cacheados.

E a partir daí, foi uma virada de chave para muitas pessoas que acreditavam que cabelo para ser bonito, precisa ser quimicamente tratado.



Agora é possível sim, cuidar da saúde do seu cabelo, sem danificá-lo, com a linha ARVENSIS que oferece tratamento para todos os tipos de cabelos.



Chanell Espaço da Beleza é oficialmente representante da linha ARVENSIS para cabelos ondulados, crespos e cacheados, mas segue sua proposta do cuidado especial para todos os tipos de cabelos e fidelizando cada vez mais seus clientes.



Chanell é referência em qualidade dos serviços, atendimento, dedicação, cuidado e elevação da auto-estima.

Confira os serviços oferecidos:

Depilação – Luciana Toledo;

Cabeleireira e Tratamento capilar – Luciana Toledo;

Manicure, Pedicure e Cabeleireira – Adriele Morais;

Maquiagem – Aryani Morais

Auxiliar de cabeleireira – Vitória Lemos

Endereço: Av. Dr. Lauro Dorneles, 717

Telefone: 3421 4232

Whatsapp: 55 9 9624 9330

Facebook: Chanell Espaço de Beleza

Instagram: Chanell_alegrete

Aline Menezes

Redação PAT