Cheia do Rio Ibicuí poderá atrasar início da temporada de praia em Manoel Viana

Em virtude disso, a área de praia de Manoel Viana está praticamente toda alagada, não havendo no momento, perspectiva de início da temporada.

Bombeiros arriscam suas vidas na tentativa de resgatar homem no Ibirapuitã; BM também auxiliou nas buscas

Conversando com responsáveis pela cultura e lazer do Município, a resposta é: no momento não podemos precisar nada, sem baixar o nível, fica inviável qualquer avaliação. Segundo os coordenadores, nessa época praticamente toda estrutura já estaria montada esperando os visitantes.

Outro ponto abordado é quanto ao possível atraso, isso impacta na economia de Manoel Viana. Setores como; comércio, alimentação, roupas e outros, sofrem muito com situaçãode cheia em epoca de veraneio. A população de Alegrete, é uma frequentadora assídua das águas do rio Ibicuí, porém, com a cheia atual, a praia segue sem previsão de abertura da atual temporada.

