China recua nas importações e carne baixa aos consumidores

Após 16 meses seguidos de alta, na pandemia, o preço da carne registrou queda de 0,31% em outubro, como mostrou o IPCA-15- previa da inflação, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na véspera.

Há dois meses que a China, um dos maiores importadores de carne parou de comprar carne do Brasil, com alegações de problemas sanitários e isso ajudou baixar o preço do quilo do boi para venda por parte dos produtores .

O leiloeiro Homero Tarragô Filho diz que o problema sanitário já foi resolvido e a China está especulando, porque o país asiático tem muita carne em container e precisa gastar para mantê-la em condições de consumo. Isso fez com que o preço do quilo do boi há cercz de 60 dias que estava a R$11.30 baixasse para 10 reais. Ele acredita que, por enquanto, os preços vão se manter como estão até o fim do ano.

A última vez que o preço das carnes registrou redução foi em maio de 2020. Apesar dessa trégua, o alimento acumula alta de mais de 22% nos últimos 12 meses e inflação superior a 10% entre janeiro e outubro.

Pela primeira vez baixou o preço do produto para os consumidores. Um dos cortes mais consumidos a costela – carro chefe do churrasco, do fim de semana, no último mês de setembro estava em média R$29.90 e agora baixou para R$25.90. A costela congelada em um mercado de Rede da cidade também está sendo bem consumida. Dos R$24.99, baixou para R$19.90.