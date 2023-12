Chuva adia chegada do Papai Noel em Alegrete

A reportagem do PAT entrou em contato com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, que atribuiu às condições climáticas a transferência do evento, que estava marcado para as 19h no Largo do Centro Cultural. “Decidimos adiar a chegada do Papai Noel, visando sempre a melhor integridade física dos alegretenses”, afirmou a servidora pública.

Cercado de cuidados e esperanças renovadas, Felipe Cipolat chega a 100 quimioterapias

Para hoje, conforme informações do Metsul, a previsão é de mais de 25mm de chuva na região, ratificando, assim, o adiamento do evento. A atividade é tradicional no município e promete atrair um grande público na próxima quinta-feira. O evento conta com o patrocínio da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal.

Foto: Eduardo Silveira