Ventos intensos deixam vários pontos em Alegrete sem energia

Conforme informações do PAT, várias áreas urbanas e do interior do município estão atualmente sem eletricidade. A situação afeta milhares de clientes, principalmente na Zona Leste da cidade. As equipes responsáveis pelo restabelecimento da energia estão mobilizadas, atuando incansavelmente nas ruas.

Em algumas regiões, os ventos intensos causaram preocupações, com relatos de que parecia que o telhado de algumas casas poderia ser arrancado. Apesar disso, Bombeiros e Defesa Civil não receberam chamados de emergência, conforme apurado pelo PAT.

Diante da extensão do problema, foi estabelecido contato com a RGE (Rio Grande Energia) para obter informações detalhadas e previsões para o retorno do serviço elétrico, porém, até o momento não houve retorno.

A Defesa Civil expressa preocupação em relação ao nível do Rio Ibirapuitã, que se encontra 8,23 metros acima do normal. Sidomar Robalo, diretor atual da Defesa Civil, informou que até o momento, Alegrete registrou um acumulado de chuvas de 23,02mm, segundo dados do Semaden (Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos para o Estado do Rio Grande do Sul).

O monitoramento contínuo do rio é essencial, especialmente considerando a previsão de chuva de 33mm para Santana do Livramento amanhã. A Defesa Civil destaca a necessidade de manter a vigilância constante diante das condições climáticas adversas.