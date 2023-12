Motorista de Gol colide com moto e foge sem prestar socorro à vítima

Share on Email

Segundo relatos de testemunhas, o carro, identificado como um Gol grafite, cortou a preferencial, resultando na colisão com o motociclista. O piloto sofreu lesões e necessitou de atendimento médico.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência, e câmeras de videomonitoramento das proximidades serão utilizadas na tentativa de identificar o veículo envolvido no acidente.

Para colaborar com as investigações, a comunidade é incentivada a fornecer informações relevantes entrando em contato pelo número 55 9 9922-9626. A rápida colaboração da população pode contribuir para a identificação do veículo responsável pelo acidente.

O acidente ocorreu nas imediações da ponte na Avenida da Integração, na rua Daltro Filho.