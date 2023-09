Chuva afeta estradas e aulas são supensas em alguns Polos de Alegrete

Com isso, nesta segunda feira (4), alguns Polos educacionais rurais não tiveram aulas, porque o transporte não pode circular em razão da péssima situação das estradas. As aulas foram suspensas no Polo do Angico, Durasnal, Jacaquá e polo Silvestre Gonçalves e ainda na escola Alda Crespo no Passo Novo ( essa só de manhã). O setor de transporte escolar da SECEL informa que a regularização do serviço depende do tempo.

Com grande volume de chuva, Rio Ibirabuitã sai do leito em Alegrete

Enormes buracos se abriram nas estradas vicinais, devido a intensidade da chuva que cai em Alegrete. Existem casos de carros atolarem em trechos mais críticos. Já em relação a recuperação das aulas, o setor pedagógico da Secretaria de Edducação é quem vai decidir sobre essa questão.

A previsão é de que nesta terça-feira(5), não haverá registro de chuva, porém na quarta-feira(6) há indicação do retorno da instabilidade, só que em menor volume de chuva.