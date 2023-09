Com grande volume de chuva, Rio Ibirabuitã sai do leito em Alegrete

Magda e suas “filhas”, uma inconteste demonstração de amor aos animais

Os dados extraídos da estação automática da CPRM/ANA em Alegrete (perímetro urbano), dão conta que às 7h desta segunda-feira (4), o nível do Rio Ibirapuitã havia subido 4m e 59cm nas últimas 24h. No entanto a última medição do Cemadem registrava o nível em 5,95m.

Vale ressaltar que a cota de inundação é 9.70cm e a cota de alerta é 8.50cm, com a suba rápido a Defesa Civil no município já está em alerta para as zonas ribeirinhas, com monitoramento dessas áreas.

Médica é agredida por paciente em posto de saúde de Alegrete

Desde sábado, diversas localidades do interior já tinham registrados mais de 100mm de chuva, o que aumentou consideravelmente nesta segunda. Segundo a previsão do Climatempo há precipitação de 118mm para a semana no município. Hoje (25mm), na terça não chove, quarta-feira (6), véspera de feriado tem previsão de 8m, na quinta (70mm), e sexta-feira mais 15mm.