Chuva faz temperatura despencar nas próximas horas

A quarta-feira (28), chuvosa logo cedo será a mudança prevista pelos meteorologistas para os próximos dias. Embora a mínima ainda não fosse inferior aos 10ºC, o vento vira na direção sul com o avanço de uma frente fria. Esse cenário favoreceu o retorno da chuva, que em acumulados abaixo de 10mm e intensidade fraca, sem riscos de temporais. Entre quinta e sábado uma massa de ar frio traz de volta o sol, mesmo que entre nuvens, fazendo com que o tempo permaneça firme.

Hoje, a máxima não passa dos 20ºC, já na quinta-feira (29), a previsão que a mínima seja de 7ºC e durante o dia não ultrapasse os 16ºC. A tendência do frio segue na sexta e no final de semana as mínimas sobem um pouco e atinge os 13ºC, com máximas não superiores aos 25ºC.

Na primeira semana do mês de julho, o calor deve retornar acompanhado do vento norte em alguns dias. A alternância das temperaturas, anunciada no início do inverno, acontece pela maior disponibilidade de umidade na atmosfera.