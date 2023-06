II Encontro Regional LGBTQIA+,em Alegrete, aumenta inclusão

O II Encontro Regional LGBTQIA+ promovido pelo gabinete do vereador João Monteiro (PP) com apoio da mesa diretora da Câmara, reuniu profissionais da saúde, da educação e convidados e participantes de cidades da Região. O colorido que marca a causa está exposto no plenário da Câmara. Depois da abertura, a psicólogo do CEREST de Alegrete Anália Ferras falou sobre a sexulidade humana na pespectiva da psicologia.

Ela disse que os profissionais de saúde não devem normatizar comportamentos, e sim atender qualquer pessoa em qualuer espaço, ou de saúde e outros ambientes. Acredita ser importante a pessoa estar aberta para escutar a partir do Universo de quem a procura, para qualquer tipo de atendimento, da existência dela e não da minha, destaca. Salientou que devemos sim reclamar nos espaços adequados se algum profissional não acolher como deve o seu paciente.

O vereador João Monteiro (PP)diz que apesar da iniciativa desta pauta, a Câmara abraçou a causa e isso possibilitou aumentar a divulgação e o debate amplo de inclusão de todos, porque como diz o lema do evento: são direitos iguais e demandas diferentes. O trabalho é intenso e consntante e estamos avançando, atesta Monteiro. O presidente da casa, Luciano Belmonte confirma que a mesa diretora apoia este evento, porque é para isso que as várias pessoas, de todas as sexualidades nos elegem, para que sejamos os porta vozes delas.