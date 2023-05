Dia do líder comunitário- o vedadeiro trabalho voluntário

Em Alegrete são 60 associações de bairro na cidade e 5 interior, porém ativas 45, de acordo o presidente da UABA, Airton Alende. Ele destaca como importante uma dia para homenagear esses líderes que são um diferencial em cada comunidade que atuam, porque normalmente são estes que notam o que precisa e vão atrás de solução a todos os moradores.

Alende é oriundo no Núcleo Habitacional Joaquim Fonseca Milano e aos 17 anos, já tinha em suas veias o espírito de liderança ao participar de grêmio estudantil. E depois como presidente de seu bairro e, agora junto com outros presidentes de Associações, integra a diretoria da UABA que congrega todos os bairros filiados à entidade aqui em Alegrete.

Atividade comunitária com crianças

Oriundo do Núcleo Habitacional Joaquim Fonseca Milano, ele destaca que o líder será aquele que tem o olhar diferenciado e consegue sentir e ver as necessidades de onde moram. Isso faz com que os locais que tem essas pessoas possam assim gestionar melhorias às suas comunidades. – Ele vive no lugar e sabe tudo o que se possa, atesta Alende. E conforme seu trabalho e interesse em ajudar vai ficando acreditado naquela comunidade”.

E além disso, um fator importante, coloca Airton Alende, é que os líderes comunitarios, de Alegrete, realizam um trabalho voluntário, de quem quer mesmo ajudar. Dentre os bairros mais necessitados, atesta o presidente da UABA, e que nesta época preocupam seus líderes estão os da Zona Ribeirinha, porque podem ser afetados por enchentes e isso sem sombra de dúvidas é triste a que mora nestes locais, considera. Ele lembrou que logo iniciam as campanhas por agasalhos e alimentos a quem mais necessita na época de chuva e frio aqui no Município.