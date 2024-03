Chuva ultrapassa os 100 mm em Alegrete nas últimas horas

Share on Email

Alguns pontos da cidade registraram alagamentos. A Avenida Alexandre Lisboa, por exemplo, ficou com o tráfego interrompido em determinado período. Além disso, houve relato de incidentes com motociclistas e de um veículo que precisou ser removido por meio do guincho. Segundo o Climatempo, estão previstos 44 mm para esta sexta-feira.

A Defesa Civil emitiu um comunicado sobre possíveis temporais nas próximas horas. Confira abaixo:

Informações de ALERTA

Severidade: Alta

Categoria do Evento: Chuvas intensas

Urgência: Esperado

Confiança: Provável

Começo da Vigência: 14/03/2024 – 20h00

Término da Vigência: 15/03/2024 – 10h00

A reportagem do PAT entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Alegrete para averiguar se havia sido registrado algum chamado nas últimas horas. Segundo relatado, não houve incidência e nenhuma alteração no Município.

Para sábado (16), estão previstos 45 mm, principalmente para o período da manhã e tarde. No domingo, o padrão se repete, com 32 mm de chuvas previstos, porém concentrados no período da manhã.

Informações: Defesa Cívil Alegrete