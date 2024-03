Pai e filho, de Alegrete, viajam pela América Latina a bordo de um Corcel II, fabricado em 1978

Os alegretenses Beto Vilaverde e Gustavo Vilaverde saíram do sul do Brasil ao deserto do Atacama no Chile, a bordo de um Corcel II, fabricado em 1978 pela Ford. Pai e filho vivenciaram momentos inesquecíveis lado a lado pela América Latina.

Gustavo, o filho, dono do carro, conta que a ideia surgiu após a última viagem. “Já fomos em Buenos Aires Capital, Serra Gaúcha, Litoral Norte do RS entre outras várias cidades. Mas essa do Atacama surgiu vendo alguns vídeos no YouTube, pessoal vai pra lá muito de moto, aí convidei meu pai para irmos de carro antigo e ele topou na hora”, explica Vilaverde.

A dupla fez apenas uma revisão no carro e adquiriu um bagageiro de teto, e carregou o corcel. Entre os dias 14 de fevereiro e 24 do mês, a dupla de pai e filho passou por Cafayate, Tafí del Valle, Purmamarca, Salinas Grandes e San Pedro de Atacama. “Rodamos um total de 5.011 km em 10 dias e chegamos até 4.800m de altitude”, destacaram os aventureiros.

Indagado pela reportagem de como foi a experiência de viajar com o Corcel II por diferentes paisagens e climas na América Latina, Gustavo é taxativo em afirmar – É inexplicável, as paisagens são de outro mundo, e poder fazer tudo isso num carro de 1978 e com meu Pai de companhia é recompensador demais.

Eles relatam que quando adentraram o Chile pelo Paso de Jama e rodaram pelo Deserto do Atacama até San Pedro de Atacama no meio do nada e com altitude de até 4.800 metros, foi o ponto mais fascinante da viagem. Na volta para Argentina no meio do deserto o cabo de embreagem rompeu, mas experiente, a dupla tinha levado um reserva e foi só trocar. As paisagens exuberantes recompensam qualquer coisa. Gustavo e Beto fizeram fotos cinematográficas.

Gustavo não para. O alegretense diz que vai realizar novas viagens longas com o seu Corcel II, em julho deste ano, pretende ir com sua noiva a Mendonza na Argentina, serão mais 3.300 quilômetros, a bordo do Corcel 78.