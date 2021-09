Ciclista alegretense fica com o vice na Copa Internacional de MTB em Congonhas

Entre os dias 3 e 5 de setembro foi realizada a 1ª etapa da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. No domingo (5), no Parque da Cachoeira, em Congonhas teve alegretense na pista.

O ciclista de Alegrete Sérgio Soares Cruz que reside em Caxias do Sul, competiu na categoria Sub-40 e conseguiu um baita resultado para o mountain bike gaúcho.

Sérgio Cruz participou de mais uma prova internacional

O evento reuniu mais de 900 atletas divididos em 45 categorias e devido a pandemia a entrada para acompanhar o evento foi restrita. O ciclista alegretense realizou o teste rápido de Covid-19 no sábado e no domingo disputou a corrida na categoria Sub-40.

Sérgio após o teste de Covid-19

Na primeira volta no traçado da prova Sérgio Cruz/São João Ciclismo cruzou a linha com quase 2 minutos atrás do líder. Na volta 2, conseguiu diminuir para 1’30”. Já na penúltima volta o alegretense acelerou e esteve um minuto atrás do líder, fechando a quarta e última volta a 15 segundos do campeão Luiz Eduardo Ferreira/OGGI. Sérgio cruzou a linha de chegada como vice-campeão da copa no Sub-40 (XCO), com o tempo de 1h04min52seg.

Ciclista de Alegrete no pódio em Minas

“Muito feliz com meu desempenho. A competição tem um nível elevado e qualquer vacilo tu fica pra trás. Consegui andar bem na pista. Agradeço a torcida dos amigos, meus patrocinadores e minha namorada que me incentiva em buscar os resultados”, destacou Sérgio.

Sérgio testando a pista no Parque da Cachoeira

A organização da CIMTB Michelin realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Com 45 categorias e nível internacional, é um dos maiores e mais inclusivos eventos esportivos do país.

Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB Michelin tem foi seletiva para os Jogos Olímpicos nos Ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Em 2022, a CIMTB Michelin aumentará ainda mais sua relevância internacional com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, a organização da CIMTB Michelin foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1992.