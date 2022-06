Homem, vítima de tentativa de execução, continua na CTI da Santa Casa

Share on Email

Homem baleado, enquanto dormia, continua na UTI.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o indivíduo de 25 anos foi atingido com dois disparos, sendo que uma das balas transfixou e a outra teria se alojado próximo ao maxilar, a bala não havia sido retirada até a tarde de ontem(28).

Os médicos iriam fazer exames para verificar a possibilidade de uma cirurgia. A vítima estava dormindo com a companheira quando foi surpreendida por um indivíduo com touca ninja, dentro do quarto.

No momento em que a mulher acordou em razão de uma luz, de uma lanterna, o homem já realizou os disparos. Mesmo ferido, o homem entrou em luta corporal com o indivíduo.

As agressões resultaram na fuga do acusado, já na parte externa da residência. O homem foi socorrido pelo Samu e chegou consciente e estável, na Santa Casa.

Na sequência, foi levado para a UTI. A Polícia Civil trabalha em mais esse caso, contudo, sem mais detalhes da ocorrência.