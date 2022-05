Ciclista, com sintomas de embriaguez, provoca acidente e xinga a condutora do carro

São inúmeros os registros de condutores nas mais distintas situações que se envolvem em acidentes e fogem do local sem prestar socorro às vítimas. Esses são os fatos mais comuns, registrados.

Entretanto, na semana passada, uma mulher foi à DP, pois disse que estava passando na região central, mais especificamente, na Praça Getúlio Vargas, quando um ciclista invadiu a sua frente e bateu em seu carro.

No mesmo momento, a mulher tentou acionar Brigada Militar e Samu, prestar socorro, contudo, o homem que apresentava sinais de embriaguez e estava numa bicicleta, a xingou muito e não quis esperar por atendimento.

A motorista disse aos policiais civis que o homem aparentava estar bem. O carro nada sofreu, mas não sabia as reais condições de saúde do ciclista, embora, tenha sido ele o responsável pela colisão. Por esse motivo, resolveu fazer o registro, pois ele não aceitou nenhum auxílio no momento do acidente.