Ciclista de Alegrete encerra prova de MTB em Andorra entre os melhores

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ciclista alegretense Sergio Soares Cruz encerrou a competição de 4 dias na Europa, no país vizinho à Espanha, em Andorra na 12ª posição.

Radicado em Caxias do Sul, o alegretense fez dupla com o porto-alegrense Mateus Zandoná. O Andorra MTB Classic / Pyreenes, é uma tradicional prova de MTB, a nível mundial, atrai muitos atletas profissionais do circuito europeu.

Sérgio e Mateus garantiram um Top 12 numa das maiores provas de MTB da Europa

Com muitas trilhas e montanhas, a dupla gaúcha adquiriu uma grande experiência, ao lado de consagrados pilotos, eles finalizaram na 12° colocação no geral, de 350 duplas inscritas na categoria Open.

As provas foram disputadas nas cidades de La Massana, Canillo e Naturlandia, lugares paradisíacos para o mountain bike, garantiu o alegetense.

No total foram percorridos 150Km com 5 mil metros de elevação acumulada, uma experiência incrível para o atleta que completou sua primeira prova na Europa, no formato duplas.

Alegretense escalou montanhas em Andorra

“Estou muito feliz pela parceria e pela sintonia da dupla. Quero agradecer a Deus por me dar esta oportunidade e ao Mateus, que me proporcionou momentos incríveis, acreditando no meu potencial. Não tenho palavras, só gratidão” resumiu Cruz.

Alegretense com o campeão da 2ª etapa

Nesta edição a dupla teve que disputar entre os atletas da open (elite), devido a soma de idades. Mas ano que vem os gaúchos prometem voltar para disputar o título na gran master.

Fotos: reprodução