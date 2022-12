Secretaria de Educação alerta para o calendário de matrículas na rede municipal de ensino

Os setores administrativos das escolas realizarão as matrículas a partir do próximo dia 26 de dezembro, sendo que os atendimentos ocorrem até o dia 30 deste mês, das 8h às 14h.

Durante o mês de janeiro de 2023, os atendimentos para matrículas e entregas de documentos acontecerão através de plantões com disponibilização de contatos expostos em cartazes de fácil visibilidade nas escolas. Já no mês de fevereiro, após o retorno das equipes diretivas.

A segunda chamada visa oportunizar à comunidade a concessão de vagas obrigatórias na rede municipal de ensino, diante do registro dos dados cadastrais dos estudantes (endereço, telefone, assinatura de um dos responsáveis na ficha do estudante e solicitação de documentação pendente).

Para as EMEBs Rurais, as matrículas estão vinculadas ao setor de Registro Escolar, no Centro Administrativo Municipal, sendo realizada também a partir do dia 26 de dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. As matrículas serão ofertadas de acordo com a disponibilidade de vagas nas escolas, devendo haver ficha de cadastro com os dados dos estudantes e contato das famílias em caso de lista de espera.

A seguir, confira a lista de documentos que deverá ser apresentada:

– Cópia da Certidão de Nascimento ou Identidade do estudante;

– Cópia do CPF do estudante;

– Histórico Escolar ou Certificado de conclusão original em duas vias;

– Duas fotos 3×4 do estudante;

– Cartão do SUS do estudante;

– Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone)

– Cópia do Cartão Auxilio Brasil (se for beneficiário);

– Cópia da Carteira de vacinação (identificação e vacinas);

– Cópia da Identidade do responsável;

– Cópia do CPF do responsável;

– Solicitar atestado de vaga para alunos que estiverem saindo da escola.

EDUCAÇÃO INFANTIL/EI

CRECHE – Crianças de 0 a 3

NÍVEL A – Crianças com 4 anos em 31/03/23

NÍVEL B – Crianças com 5 anos em 31/03/23