Ciclistas de Alegrete são destaques no Desafio Cuchilla Negra em Rivera

Mais de 200 ciclistas do Brasil, Argentina e Uruguai participaram do desafio de MTB, um dos mais difíceis da competição fronteiriça. Com dois percursos, um de 45 km e outro de 65km, a prova teve largada do Parque Gran Bretaña e passou por localidades como Biyico, Villa Sara, Cuchilla Negra, camino La Diligencia, Platón e retornou ao parque.

Barreiras e resistência dificultam casamento de casal homoafetivo

De Alegrete, cinco atletas completaram o Desafio Cuchilla Negra. Na categoria elite, Erlan Aita provou que briga pelo título geral em 2022. Depois de ganhar as três primeiras etapas do Fronteirão, Aita chegou em 3º na quarta etapa e no desafio foi vice-campeão.

Erlan chegou três minutos atrás do uruguaio de Taquarembo Nahuel de Lima. “Estava muito difícil etapa. Seguimos no foco e contente com o resultado”, destacou Aita.

Destaque também para Guilherme Toledo, ele largou na elite e terminou em 11º entre os 16 atletas da elite.

Na categoria Master B, uma das mais acirradas da prova, Pretto Refatti foi o 27º colocado entre os 40 ciclistas que largaram no desafio.

Na categoria damas Master A, Fernanda Refatti terminou na 7ª posição, entre as 9 participantes, ao lado da gabrielense Querolla Oliveira 8ª colocada, foram as únicas brasileiras a disputarem a prova no feminino.

O alegretense Lucas Fernandes, disputou na categoria promocional “estreantes”, por conta que a prova não tinha categoria PNE. Lucas deu show e encantou a todos por sua garra.

Encarou subidas íngremes e muito barro no percurso. Lucas foi o 37º na categoria, entre os 40 participantes. Mas conforme a organização do Fronteirão, será premiado com troféu de campeão na sua categoria.

“Era subida que não terminava nunca. Se não tivesse um XCO na reta final tinha chegado melhor. Muito difícil e o vento contra, mas show a prova. Mas não chegamos em último”, se diverte Lucas ao comentar a prova.

A 6ª etapa do Campeonato Internacional Fronteirão de MTB acontece no dia 18 de setembro em Artigas, a tradicional volta da Piedra Pintada, uma das mais desafiantes da competição e Alegrete estará presente.

Fotos: Anderson Alves, José Hilário Jacques e reprodução