Ciclistas de Alegrete vão integrar equipe de Pelotas na temporada 2024

As competições de ciclismo na temporada 2024 estão iniciando. Com o movimento de atletas, três ciclistas de Alegrete firmaram contrato com uma equipe da cidade de Pelotas.

O campeão de estrada Sub-23, Uillian Gonçalves, Erlan Aita campeão da 2° etapa da Rutas de América 2023 e Luana Gabriela campeã 2022 do Campeonato Noroeste de estrada, são os novos integrantes da equipe de ciclismo Sweet Bike Team.

A preparação é intensa, e o trio elenca como as principais corridas de 2024, o Gaúcho e 500 Milhas Del Norte (Uruguai). Sem equipes que paguem 100% dos custos dos atletas, Erlan, Uillian e Luana, terão os custos com inscrições e federação bancados pela equipe pelotense. Com a Sweet Bike Team, o trio de ciclistas de Alegrete terá mais apoio para participar das principais provas no RS e também no Uruguai.