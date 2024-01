Duas assistentes de arbitragem brilham no 43º Efipan

Pela primeira vez na história do Encontro de Futebol. Infantil Pan-Americano, duas mulheres integram a arbitragem da maior competição Sub-14 das américas.

Desde o dia 17, duas mulheres estão trabalhando diariamente nas arbitragens dos jogos do Efipan. A estreia foi dia 18, no campo do 6º RCB. A itaquiense Andriele Cremonte Oliveira e Franciéli Borges Rossales, nascida e criada no coração de Capão do Leão, entram para história do torneio.

A força feminina está presente no torneio em Alegrete, elas correm de um lado ao outro do campo na função de assistente de campo, no popular jargão esportivo – bandeirinha. Franciéle conta que encontrou no futebol não apenas um esporte, mas uma verdadeira paixão que delineia a sua vida.

Hoje, com 29 anos, ela reflete sobre a jornada na arbitragem, afinal é quase uma década de dedicação às regras (FGF7, FGFS), ao dinamismo e à justiça do jogo.

Desde pequena, o futebol sempre foi mais do que um passatempo. “Era onde eu via a união das pessoas, a celebração da vida e a manifestação de emoções tão vivas que só esse esporte parece capaz de despertar”, explica.

“Capão do Leão, sua terra natal, mesmo frequentemente associado a Pelotas, possui sua identidade própria, uma comunidade que vibra a cada gol e que compartilha a mesma paixão que corre em minhas veias”, destaca Franciéle.

A profissional diz que a atuação na arbitragem foi uma escolha consciente, fruto de uma admiração pelo futebol e desejo de estar no coração do jogo. Ao longo dos anos, a cada partida arbitrada, cada decisão tomada e cada obstáculo enfrentado, ela cresceu não só profissionalmente, mas em espírito e caráter.

“O momento em que adentrei a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), há um ano, foi a confirmação de que todo esforço, cada gota de suor e cada lágrima derramada valeram a pena” recorda.

Franciéle afirma que ser árbitra é viver intensamente o futebol. “É sentir a adrenalina de cada lance, é estar atenta ao movimento de cada jogador e é, sobretudo, respeitar o esporte que une milhões de corações. Carrego comigo a responsabilidade de representar as mulheres numa área predominantemente masculina e a determinação de provar que o futebol não conhece gêneros, mas sim paixões”, ensina a mulher guerreira que buscou aquilo que um dia almejou.

“O apito que ecoa no início e no fim de cada jogo é a minha voz. É o símbolo do meu papel em garantir que o jogo seja justo, que o respeito prevaleça e que o talento seja sempre o protagonista. O campo é mais do que um espaço de competição; é onde eu me sinto completa, onde eu contribuo para o esporte que amo”, complementa.

Para ela, cada jogo é uma nova história, cada decisão um novo desafio. E em cada desafio, carrega consigo, a força das mulheres que lhe inspiram, aliada ao amor incansável pelo futebol.

“Ser uma das primeiras mulheres a participar da 43° EFIPAN, com certeza uma grande conquista, posso dizer que o primeiro degrau de muitos vamos conquistar ao longo do tempo, juntamente com minha colega Andriele Cremonte, somos gratas por representar e estamos orgulhosas em fazer parte desse time (FGF/SAFERGS)”.

No currículo, Franciéli participou em 2023, da final da Série Prata como anotadora e cronometrista, pela FGFS, jogo disputado na cidade de Jaguari. Foi auxiliar de campo entre as equipes do Jaguari e AFA. Na FGF7 E FGFS, ela atua como anotadora e cronometrista nas competições amadora em municípios próximos a Capão do Leão, como Canguçu, Rio Grande, Camaquã. Ela conta que prefere trabalhar como árbitra assistente, por isso no Efipan, está atuando nas laterais do gramado.

Já a itaquiense Andriele Cremonte Oliveira, tem 28 anos, econômica nas palavras relata que está desde 2016, na arbitragem. Ela participa dos jogos no amador de Santa Maria e região, já participou de duas partidas pelos profissionais pela FGF , uma no Acesso e um jogo da Terceirona (Série B). Além das categorias de base, Sub 20/17/15 e feminino adulto.

“É uma honra estar abrindo as portas, junto com a Franciéli, para o quadro feminino no EFIPAN.

Trabalhar em uma competição desse porte, também colabora com nosso crescimento dentro da federação, pela visibilidade”, finaliza.

O Presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul – SAFERGS Ingorn Kronbauer, esteve em Alegrete na primeira rodada. Ele foi o primeiro presidente do sindicato e está de volta, após 35 anos do seu primeiro mandato, um verdadeiro pioneiro.

Ingorn tem sido fundamental para a modernização, profissionalização e preparação dos árbitros de futebol do estado, que hoje estão entre os melhores do Brasil. Além disso, ele tem trabalhado incansavelmente para garantir que os árbitros tenham condições para exercer sua profissão com dignidade e segurança. O presidente também trabalha para ampliar o alcance da arbitragem, criando oportunidades para jovens e incentivando outros árbitros a se qualificarem e a se tornarem melhores.

Em Alegrete, ele designou o trabalho das duas mulheres juntamente com os demais árbitros e assistentes do quadro da SAFERGS. “Elas tem um enorme potencial e estão aqui para desempenharem seu melhor. Optaram pela assistência e estão trabalhando com afinco”, destacou o presidente.