Categoria Aspirantes começa nesse domingo em Alegrete

A temporada 2023, inicia de forma atrasada e vai contar com 12 clubes, divididos em duas chaves de seis cada, no sistema de todos contra todos. Avançando os quatro (4) melhores de cada grupo, que irão compor a semifinal.

De acordo com o congresso técnico realizado na sede da entidade, foram sorteados os seis jogos para a rodada inaugural. Pela Chave “A, jogam no Palmeiras às 14h45min, Cruzeiro e Brandão. No mesmo horário, no campo do Honório, Várzea Verde e Tinga disputam os primeiros três pontos. Fechando a rodada no Estrelão, tem Nova Brasília x Raça.

Pela Chave “B”, mais três jogos com início às 16h45min. Estreantes na LAF, o confronto reúne Juventus da Ponte e Real Capão, no campo do Palmeiras. No campo do Honório tem o clássico de aspirantes com Santos x Sindicato. Fechando a rodada de abertura na categoria aspirantes, o jogo no Estrelão coloca frente a frente as equipes do Centenário x Vila Nova.