CIEP visita região da Balsa e aprende sobre projeto Semeando Vidas

No dia 22 a AMMAI recebeu avista de alunos do CIEP de Alegrete que estiveram nas barrancas do Ibicuí, junto a Balsa do Mariano Pinto. Eles conheceram o projeto semeando vidas em que descobriram a realidade da fauna daquela região de Alegrete. Os alunos com as professoras e moradores da região realizaram passeio na mata ciliar do Ibicuí .

Houve o plantio de uma árvore frutífera nativa para simbolizar a visita da Escola, as amizades e os cuidados com o meio ambiente.

O projeto Semeando Vidas que visa cuidar de meio ambiente, da fauna e flora do Ibicuí. Ressaltaram a importância de não se jogar lixo na natureza.

Participaram desta atividade o Sicredi Essência com Iuri Pascoale e Marciele, a secretaria de agricultura que cedeu as mudas, segundo Elaine Londero.