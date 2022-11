Comunidade surda alegretense promove e vence competição

A competição contou com a participação de surdos de Santa Maria e Uruguaiana juntamente com uma equipe alegretense.

O torneio contou com uma parceria da AABB, através do presidente Altemir Pedroso, que gentilmente emprestou o espaço para a realização do evento. Os participantes ainda contaram com o apoio do colaborador Cristiano Torunski, que foi o responsável pelo churrasco de confraternização.

Festa tricolor recebe presidente do Grêmio num domingo azul, preto e branco

O certame ainda contou com a colaboração o professor educação física e treinador, Felipe Ribeiro que agora, passa a fazer parte da equipe de Futebol dos Surdos de Alegrete que conquistaram o 1°lugar na competição já na estreia.

A disputa do título foi em uma final única, onde um combinado entre atletas de Santa Maria e Uruguaiana jogaram contra a equipe de Alegrete. Um jogo bem disputado e de muito gols que terminou numa goleada alegretense por 5 a 2.

Fotos: reprodução