Cine Sesc será realizado no Coletivo Multicultural em sessões gratuitas

Em quatro sessões gratuitas até o mês de julho, o Cine Sesc promove experiências culturais, em Alegrete, para crianças e adultos.

As exibições acontecem no Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Av. Maximiliano Marinho, 270), sempre às 17h, aos sábados, com entrada franca.

O primeiro longa a ser projetado é “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”, que tem classificação indicativa livre e estará em cartaz no dia 28 de maio.

No dia 11 de junho é a vez do documentário “Memórias Afro-Atlânticas” e no dia 25 do mesmo mês, o público poderá assistir ao filme “O Bem Virá”. A programação se encerra no dia 09 de julho, com a apresentação de “Raul: o Início, o Fim e o Meio”.

O projeto CineSesc oferece uma programação diversificada, contribuindo com a formação de plateias e incentivando o desenvolvimento artístico-cultural das comunidades.

Organizado pelo Sesc/RS, é realizado em escolas, salas de cinema, espaços parceiros e até mesmo em estruturas ao ar livre.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança.

Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Filme para criançada na abertura do CineSesc

CineSesc – Alegrete

28/05 (sábado)

Filme: – O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

Horário:17h

Local: Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Av. Maximiliano Marinho, 270)

Entrada franca

Sinopse: O Grilo Feliz quer gravar um CD, assim como os sapos que formam uma banda de rap. No entanto, a vilã Trambika pirateia as músicas. Nessa história, os animais se metem em altas confusões e enfrentam insetos gigantes.

Classificação indicativa: livre para todas as idades

11/06 (sábado)

Filme: – Memórias Afro-Atlânticas

Horário:17h

Local: Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Av. Maximiliano Marinho, 270)

Entrada franca

Sinopse: O documentário segue os passos do linguista afro-americano Lorenzo Turner (1890-1972) em suas pesquisas conduzidas na Bahia, no início da década de 1940. Ao longo de meses de trabalho, em terreiros de candomblé de Salvador e do Recôncavo Baiano, Turner produziu preciosos registros em áudio e foto, retratando a experiência linguística de personalidades religiosas como Mãe Menininha do Gantois, Joãozinho da Goméia e Manoel Falefá.

Classificação indicativa: 14 anos

25/06 (sábado)

Filme: – O Bem Virá

Horário:17h

Local: Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Av. Maximiliano Marinho, 270)

Entrada franca

Sinopse: Treze mulheres, treze ventres, treze esperanças, uma foto. O longa retrata uma busca pelas mulheres que, em 1983, em uma seca no sertão do Pajeú pernambucano, lutaram pelo direito à sobrevivência, num contexto em que ser mulheres era se limitar à função de administrar a miséria.

Classificação indicativa: 12 anos

09/07 (sábado)

Filme: – Raul: o Início, o Fim e o Meio

Horário:17h

Local: Ponto de Cultura Coletivo Multicultural (Av. Maximiliano Marinho, 270)

Entrada franca

Sinopse: Enquanto o mundo fervilhava no ritmo frenético de Elvis Presley, um menino da Bahia deu à luz o rock no Brasil. Jovem sem limites que conquistou o coração e a mente de milhares de fãs, Raul Seixas foi um homem que se tornou mito. O longa desvenda a vida de Raul Seixas por imagens raras de arquivo, encontros com familiares, conversas com artistas, produtores e amigos.

Classificação indicativa: 14 anos