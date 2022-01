Cineasta alegretense Hique Montanari visita o Coletivo Multicultural

No último sábado (30), o cineasta alegretense Hique Montanari visitou o Ponto de Cultura Coletivo Multicultural.

Durante a visita o diretor conferiu a pintura em sua homenagem, pintada pelo artista plástico Douglas Medeiros, de Santa Maria, no muro artístico da instituição.

Montanari elogiou sua pintura no muro do Coletivo

Montanari conheceu o espaço do coletivo e articulou parceria para um possível longa metragem a ser filmado totalmente em Alegrete, com a parceria do Coletivo.

Visita do alegretense a sua terra natal

Após a visita, Hique registrou suas impressões nas redes sociais:

Aqui a arte é democrática”. Com esse slogan, o Ponto de Cultura Coletivo Multicultural de Alegrete apresenta-se nas redes sociais. Fui visitá-los para conhecer a sua nova sede, tirar uma foto ao lado da minha pintura – no seu muro com artistas alegretenses ali homenageados, falar de ações, projetos e planos futuros. Parte da equipe do Coletivo que esteve presente, Paulo Amaral, Tatiane Quintana e Alisson Machado, recebeu-me com muito carinho. O Coletivo Multicultural de Alegrete é um ponto de efervescência de produção artística e de ações sociais. Na sua sede, há espaço para ensaios, reuniões, acervos, sala de cinema, biblioteca, além de promoverem um brechó e um feirão de livros. Esse Ponto de Cultura produz teatro, literatura, mostras de filmes, debates diversos, mobiliza-se em ações culturais que tomam toda a cidade, ações sociais como textos escritos por mulheres privadas da liberdade – troca de cartas com exercício literário, mobilização para distribuir cestas básicas, ações psicossociais e de engajamento com a rede pública de ensino, entre outras. Pra continuar atuando junto à comunidade, o Coletivo recebe apoio de pessoas jurídicas e físicas. Um salve ao Coletivo, à sua arte de resistir e de reinventar-se. Aquele abraço. A arte deve ser democrática!

Hique Montanari é roteirista e diretor de programas e séries para TV, filmes documentais e de ficção. Dirigiu séries para importantes canais locais e, através da TV Cultura de São Paulo, exibiu em rede nacional o documentário A Coberta D´Alma.

Com seu primeiro média-metragem de ficção Fogo, participou de festivais internacionais de cinema, sendo premiado, na Argentina, como Melhor Curta e Melhor Fotografia. Em 2012, dirigiu os 37 episódios da segunda temporada da série Ser Saudável, com veiculação nacional pela TV Brasil. Com o longa “Yonlu” recebeu diversos prêmios em festivais de cinema no Brasil e exterior.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete. Mantém em funcionamento a sua sede devido ao apoio das seguintes empresas e pessoas:

Cinesta ficou encantado com o trabalho realizado no Coletivo e acenou com parceria

Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, 23 Pub Bar, CAAL, Casa Rezende, Izolan Calçados, Master Sonorizações, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar de Lima Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda, Fani Tess, Paula Quilião, Silvio Souza e Jader Mayer da Silva. O Coletivo está localizado na rua Maximino Marinho, 270. Bairro Emílio Zuñeda.

Fotos: reprodução