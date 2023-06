Ciranda Cultural Regional movimentou Aconchego dos Caranchos

Share on Email

Saudade do Alegrete| Helton, uma voz a serviço da música gaúcha em Santa Catarina

A preservação da cultura e dos costumes gaúchos são um dos objetivos das atividades da 4ª Região Tradicionalista e entidades filiadas dos municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra de Quaraí. Kellen Iung, que integra o CTG Honório Lemes do Caverá e a 4ª RT diz que o evento se revestiu de pleno sucesso pela participação de prendas e peões de Alegrete e de outras cidades da região. Na coordenação desse evento o conselheiro do MTG, Ivone Emílio Colpo e a presença da presidente do MTG, a alegretense Ilva Borba Goulart.

De Alegrete participaram os seguintes candidatos:

1ª Prenda Adulta – Julia Gomes de Souza – DTG Clube Juventude- Alegrete

1ª Prenda Juvenil – Maria Antonella Castilhos Iung – CTG Aconchego dos Caranchos- Alegrete

2ª Prenda Juvenil – Emily Viana – CTG Tradição do Rio Grande-Alegrete

1º Guri- Pedro Henrique da Silva – DTG Clube Juventude-Alegrete

1º piá – Samuel Machado Severo – CTG Farroupilha – Alegrete