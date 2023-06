Cachorra desaparecida, corre 50 km em Urubici, ao lado de alegretense que vence prova

A Serra Catarinense é repleta de maravilhas naturais grandiosas e a cidade de Urubici é uma das contempladas com essas maravilhas. Além da beleza natural, Urubici tem o recorde de temperatura mais fria do Brasil (-17º C), no ponto mais alto do sul do Brasil – Morro da Igreja (devido às encostas íngremes), que fica a 1.822 m de altitude, onde é possível chegar também de carro pelo asfalto. Em geral, a neve sempre surge nesse ponto. A mudança rápida nos ventos muda o visual do céu constantemente. A visão se perde no horizonte, passando pela famosa formação de rocha basáltica – Pedra Furada e chegando a 50 km, em linha reta, no mar.

A corrida parte do centro da cidade, a 900 m de altitude, em direção ao ponto mais elevado de 1.822 m, passando numa parte do Parque Nacional de São Joaquim. O evento atualmente abarca quatro percursos: 52, 25, 10 e 2 km, na categoria individual, sendo sempre realizado no inverno da região sul. No percurso o corredor passa pela floresta úmida, em trilhas, chão de terra batida, pastagens, visualizando na parte mais baixa, araucárias milenares (Araucária angustifólia – que produz o pinhão, semente comestível) e outras espécies nativas, como xaxins centenários (Dicksonia sellowiana Hook), rios, cachoeira, pássaros e animais exóticos, típicos de regiões de altitude, num local de beleza e paz inimagináveis.

Além da prova ser uma experiência incrível, este ano mais uma história emocionante e envolvendo uma alegretense. A ultramaratonista Elvira Paim, participou de sua 15ª edição, em apenas três anos ela não esteve em Urubici. Elvira encarou o 18° Desafrio 52k, ela conta que lá pelo km 5, ainda nos arredores da cidade uns cachorros começaram a seguir os atletas. No km 8, uma cachorra começou a ficar perto dela e acompanhou a atleta. “São quase 26 km de subidas, comecei a me preocupar com ela, dei água, meu lanche( pão com salame), ela não desistia nunca”, contou a ultra.

Já no Morro da Igreja, ponto mais alto do percurso, a organização deu comida para ela. “A gente chega lá e retorna, o percurso tem maia descidas, e ela firme ao meu lado. Lá pelos 40, notei que ela estava cansando, o que fiz? Comecei a caminhar, para ela descansar ou corria forte e esperava ela” explicou.

Nos últimos 4 km, já no perímetro urbano, foi o trecho mais difícil, outros cachorros queriam avançar no cãopanheiro da alegretense.

No final, deu tudo certo, Elvira cruzou em primeira na categoria F4, ao lado da amiga que deu o nome de Diana. A pastora alemã que não arredou o pé, que acompanhou Elvira até a frente do hotel, onde estava hospedada.

Foi então, que começou a segunda “corrida” achar os donos. Bem cuidada, a pastora alemão aparentava estar perdida. Elvira fez diversos contatos com o pessoal da prova, e conseguiu um telefone de pessoas que fazem parte da rede de proteção #patasprotegidas de Urubici. A pastora alemã ficou todo tempo na frente do hotel, enquanto Elvira fazia as ligações.

Já era madrugada, quando localizaram os donos através de um grupo de WhatsApp, a foto dela foi postada e foram resgatar.

“Durante o percurso da corrida, conversamos muito. Eu estava chamando de Diana. O nome dela é Akira. Foi uma experiência muito doida. No final fiquei preocupada achando que ela ficaria abandonada.

Deu tudo certo”, relata a alegretense.

“Você foi luz nas nossas vidas também. Se não tivesse se manifestado não teríamos como saber dela e seria mais uma na rua”, destacaram os donos de Akira, após emocionante encontro na madrugada fria de Urubici.

