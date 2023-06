APAE reúne 70 professores em Alegrete para seminário sobre TEA

A APAE/Alegrete promoveu nos dias 22 e 23 de junho um Seminário sobre Práticas e Estratégias Educacionais para Intervenção em TEA. O evento aconteceu no salão de eventos da instituição, contando com 70 pessoas inscritas.

O ministrante do Seminário foi o professor Luis Paulo Moura Soares, que abordou a formação de profissionais frente ao Ensino Estruturado como Referência – Método TEACH Práticas Educacionais, planejamento/organização, material e programa de trabalho.

Esse é um programa chamado Teach que foi oficializado em 1972, como um método disponível as Pessoas com Transtorno do Espectro Autismo. Esse modelo educativo propõe como princípio algumas visões como o foco, que deve ser específico na pessoa com autismo, em suas habilidades, interesses e principalmente em suas necessidades.

A compreensão do autismo sobre a necessidade da identificação das diferenças por meio das avaliações individuais. O apoio deve ser mútuo aos autistas em suas atividades de lazer e sociais. O ensino é realizado de forma flexível, levando em consideração o estado em que o autista se encontra. O ambiente de aprendizagem deve ser sempre estruturado para entender as necessidades e especificidades dos autistas. O uso dia horários devem ser individualizados, e a sequência de atividades diários devem ser propostas por diferentes meios, como desenhos e fotografias, aguçando a memória fotográfica do autista.

Participaram da formação professores especialistas da Rede Municipal de Alegrete, APAE Quaraí e APAE Alegrete.

Fotos: APAE/Alegrete