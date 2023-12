Cirurgias de crânio são retomadas na Santa Casa

Em dezembro, a Santa Casa de Alegrete deu mais um grande passo na constante busca por ofertar mais serviços em saúde para a comunidade. Foi realizada uma cirurgia de crânio, de alto grau de complexidade. Essa foi a retomada de cirurgias de craniotomia, um procedimento cirúrgico em que um retalho ósseo do crânio é temporariamente removido para dar acesso ao cérebro.

Conforme o médico neurocirurgião Maurizio Padoin, o paciente de 72 anos, teve um traumatismo craniano há aproximadamente um mês. A fratura provocou um micro trauma de veias cerebrais, responsável por um sangramento. “Esse sangramento ocorreu de maneira lenta, entre o osso do crânio e o cérebro e, como não foi possível ser absorvido pelo organismo, permaneceu lá e determinava risco para o paciente”, explica.

A equipe médica optou pelo procedimento cirúrgico. De acordo com Padoin, a cirurgia consiste em fazer uma janela óssea para chegar ao coágulo e aspirar com material especial. “Depois de retirado esse sangramento, se coloca o retalho ósseo novamente”, acrescenta o médico neurocirurgião.

A filha do paciente, Nidiele de Moraes Rocha, diz que o momento é muito especial. Ver o pai bem, se recuperando depois de uma cirurgia dessa complexidade, sem precisar sair de Alegrete, é motivo de muita gratidão a todos, ao médico, equipe de enfermeiros e demais funcionários. “Ficamos muito felizes por poder realizar o procedimento na nossa própria cidade, pois há anos atrás, precisamos nos deslocar a Porto Alegre para que minha mãe pudesse fazer uma cirurgia neurológica”, conta. Por fim, Nidiele parabeniza a Santa Casa pelo momento de retomada das cirurgias neurológicas. “A Santa Casa está de parabéns pela realização de cirurgias neurológicas e pela contratação do doutor Maurizio”.

O paciente deverá ter alta no final de semana e, segundo o neurocirurgião, a próxima etapa é a sua recuperação física, que apresenta um quadro em evolução e em breve poderá retomar a sua rotina.

Esse serviço ainda está restrito a atendimentos para convênios e particular. A cirurgia foi realizada através do Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa, mas segundo a direção do hospital, todos os esforços para obtenção de incentivos governamentais estão sendo efetuados, para ampliar o acesso também para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras informações sobre procedimentos neurológicos podem ser encontradas junto ao Carisaúde, através do telefone 55.3422.2888 ou 99626.4720.