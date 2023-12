IFFar recebe equipamento de alta tecnologia para o descongelamento de sêmen e embriões

Com o objetivo de acompanhar o avanço das tecnologias e potencializar os resultados advindos da inseminação artificial, seja na pecuária de leite ou de corte, os Professores Emmanuel Veiga de Camargo e Diego Soares Machado estabeleceram contato com a empresa Alta Genetics a fim de estabelecer uma cooperação técnica.

A parceria bem-sucedida, disponibilizou ao Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, um aparelho Descongelador de Sêmen e Embriões da WTA, equipamento que oferece alta qualidade e segurança para descongelar palhetas. Esse equipamento é digital, permite ajuste de temperatura e possui temporizador/alarme sonoro, gabinete de alta resistência ao impacto, sistema de distribuição uniforme de calor e 4 divisores numerados para as palhetas/touro.

O equipamento recém chegado no IFFar vai ajudar na manutenção da eficiência reprodutiva, fundamental para o sistema de produção de bovinos, principalmente quando amparada pela aplicação de biotécnicas reprodutivas.

Os professores, que aguardavam ansiosamente pelo equipamento, declararam que se trata de uma tecnologia disponível nas melhores empresas pecuárias e que, desde então, estará a serviço da profissionalização dos estudantes.

O Professor Diego, que estreou o descongelador ao iniciar a temporada de acasalamentos no Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção de Bovinos de Corte, no rebanho Brangus institucional, assinalou ainda que entre os benefícios do equipamento eletrônico, está o descongelamento uniforme do sêmen devido à estabilidade da temperatura, e redução no manuseio do botijão pelo descongelamento de um número maior de palhetas simultaneamente”, explica.

Além disso, o Professor Emmanuel, que coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão em Ruminantes (GPER), reforçou que o processo de descongelamento do sêmen é um dos momentos que mais influenciam os índices de sucesso da Inseminação Artificial, necessitando ficar alerta às boas práticas de inseminação e realizar o processo de forma higiênica e cautelosa.

Referência em mais de 90 países, a Alta Genetics possui nove centrais de coleta em todo o mundo, incluindo no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda e China. Na última, ela é a única empresa multinacional com licença para produzir sêmen.

Diante da conquista proporcionada pela Alta Genetics do Brasil, o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete agradece a empatia e o apoio à educação pública e de qualidade que oferta à sociedade.

Fotos: IFFar Alegrete