Citadino encerra semana com 44 gols em sete jogos em Alegrete

O Campeonato Citadino de Futsal movimentou o Ginásio da Arena Esporte e Lazer, em Alegrete, durante esta semana, com partidas disputadas na terça-feira (20) e na quarta-feira (21). Os confrontos envolveram equipes das séries A, B e C da competição.

Resultados de terça-feira

Na Série C, o Alvorada venceu o Al Nasser por 8 a 4. Pela Série A, o Assad superou o CAID por 2 a 1, enquanto o Venelle Rede Conesul venceu a AABB por 6 a 3.

Resultados de quarta-feira

Na Série C, AABF e Flamengo empataram em 3 a 3. Pela Série B, Raça e Athletic também ficaram no empate, por 2 a 2.

Na Série A, o Boca JRS/Ibirapuitã venceu os Resenhistas por 3 a 1. Já o Center Photos Saad derrotou o Deportivo Lá Portera por 8 a 4.

O Citadino de Futsal retorna na próxima semana, com novos confrontos na Arena Esporte e Lazer, dando continuidade à disputa entre as equipes participantes.