Aposentados do INSS recebem a partir desta segunda sem aumento do novo salário mínimo

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será atualizado com o novo piso, de R$ 1.320, só a partir do próximo pagamento, em 25 de maio. Esse será o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023.

Para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, não mudará nada. Para esses, foi dado reajuste de 5,93% no começo do ano. Esse aumento, pela lei, tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Qual o sentimento de quem encontra um bebê abandonado e afogado nos trilhos da Estação?

São 37 milhões de segurados no país que vão receber os benefícios da previdência até o dia 8 de maio. Segundo o INSS, os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos: a data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente, ou a data em que já habitualmente eram recebidos, para aqueles que possuem o auxílio há algum tempo.

Quando teremos respeito à cidade em que vivemos, sem lixo descartado em qualquer lugar?

O valor do salário mínimo é usado como base para calcular o pagamento de aposentadorias, benefícios assistenciais e seguro-desemprego.

Veja as datas de pagamento do INSS