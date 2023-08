Em noite de casa cheia, definidos os primeiros finalistas do Citadino

No último sábado(12), ocorreu as primeiras semifinais do Citadino de Futsal 2023. Em noite de casa cheia, os confrontos foram marcados pelo alto grau de decisão em busca da vaga na grande final da competição.

O primeiro confronto da noite entre Roma e Affa, foi marcado pelo bom nível de competitividade. A partida começou bem movimentada com chances de gols para ambas equipes, melhor para equipe do Roma que converteu as chances de gols e venceu pelo placar de 6 a 3. Após o apito final, muita comemoração da jovem equipe que logrou êxito no primeiro ano do campeonato municipal.

O segundo confronto da noite entre Aimoré e New Castle, foi o Digno confronto de tirar o fôlego. A equipe do Aimoré saiu implementando muita intensidade nos primeiros minutos e abriu o marcador, a equipe do New Castle não abateu- se e buscou a virada ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe azul-rubra mexeu taticamente e ajustou o esquema tático, fazendo com que a equipe deslanchasse no marcador, placar final Aimoré 6 a 3.

Fechando a rodada União Y FNP e Center Fhotos, realizaram um grande jogo de futsal. A equipe do Center conseguiu conter todas as ações da equipe adversária garantindo a vitória no primeiro tempo pelo placar de 3 a 1. Na etapa final, o treinador Alonso Medeiros do FNP mexeu na equipe buscando tentar furar o bloqueio do adversário, mas em noite inspirada, a Center Fhotos garantiu a classificação para a final vencendo por 4 a 1.