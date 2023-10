Clima| Cenário de instabilidade persiste nesta segunda-feira

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a região foi atingida por 51.4mm de chuva nas últimas 24 horas, conforme registrado pelo pluviômetro no centro da cidade.

Além disso, o nível do rio Ibirapuitã foi monitorado às 21h15, marcando 3,69 metros. As previsões indicam que o cenário de instabilidade persistirá, com a expectativa de chuvas entre 40mm e 50mm para esta segunda-feira(22). A comunidade permanece em alerta diante dessas condições climáticas, com as autoridades locais monitorando de perto a situação para garantir a segurança de todos.