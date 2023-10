Alegretense ‘voa alto’, mas a alma continua no Baita Chão

Share on Email

Ele demonstra um profundo amor pela cidade natal, valorizando o sentimento único de pertencimento que os alegretenses têm. Fábio menciona com carinho os piqueniques nos parques, os encontros com amigos e as reuniões familiares aos domingos, destacando a deliciosa linguiça e o churrasco característicos da região.

Fábio deixou Alegrete por falta de oportunidades, mas antes disso, contribuiu com a administração pública, trabalhando como coordenador de projetos e contratos na Prefeitura. Ele liderou iniciativas importantes, como o laboratório municipal, o laboratório da Covid e o centro de reabilitação pós-covid. Também teve a honra de supervisionar o projeto do Centro de Triagem durante a pandemia, sediado na Osvaldo Aranha.

Ele é graduado em gestão financeira e possui pós-graduação em direito tributário, trabalhista e administrativo. Além disso, é proprietário da Prime Assessoria Empresarial.

Por esse motivo, posteriormente, Fábio foi convidado a participar da administração da Santa Casa, onde atuou na área de contratos e projetos por um breve período, mas enriquecedor. Após essa experiência, ele abriu sua própria empresa e conquistou clientes especiais em Alegrete. Entretanto, sua jornada o levou a Santa Maria, onde está há quase dois anos e desfruta de uma experiência fantástica, atendendo a clientes de diferentes regiões do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Toledo, Foz do Iguaçu, Manaus e todo o Rio Grande do Sul.

Fábio Soares também relembra com saudade sua infância e os anos estudados na Escola Demétrio Ribeiro, onde fez amigos que permanecem em sua vida até hoje, mesmo espalhados pelo Brasil. Ele destaca a presença constante de Alegrete em festas, como os bailes de debutantes e os eventos glamourosos dos cinquentões e trintões.

Fábio também se destaca por sua participação ativa na Carnejano, onde prioriza as relações humanas, a valorização da liderança e o cuidado genuíno com as pessoas. Essa abordagem o permitiu desenvolver amizades e parcerias, além de manter contato com amigos e clientes.

Na Prime Assessoria Empresarial, Fábio e sua equipe trabalham na área tributária, revisando os impostos pagos pelas empresas, garantindo que não sejam pagos em excesso e ajudando a reduzir os gastos mensais. Além disso, oferece serviços de assessoria na área trabalhista, revisando contratos e contracheques. A empresa também se destaca na gestão de projetos e processos, implementando eficiências nas empresas para evitar desperdícios e erros, o que resulta em economia de tempo e dinheiro.

Outro serviço prestado é a recuperação previdenciária, ajudando aqueles que pagaram a mais e não estão cientes disso a recuperar valores devidos.

Apesar de estar longe, fisicamente, Fábio mantém um forte vínculo com Alegrete, além de expandir seus negócios para Santa Catarina, atendendo nas cidades de Santa Maria e Florianópolis. Sua história é uma prova do amor pela cidade natal e do sucesso alcançado em sua carreira profissional.