A Santa Casa de Alegrete terminou o ano de 2022 com uma boa notícia no que se refere a habilitação de novos serviços em saúde.

A Clínica Renal recebeu qualificação e ampliação dos serviços de hemodiálise aguardava a habilitação do Ministério da Saúde como Unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica, com Hemodiálise e com Diálise Peritoneal. “Recebemos a habilitação e imediatamente estamos retomando os atendimentos, que serão ampliados para mais de 100 pacientes”, informa Roberto Segabinazzi, presidente do Hospital.

O novo espaço foi remodelado com a padronização das poltronas, a aquisição de novos aparelhos e a substituição de equipamentos desgastados. Foram adquiridos mais seis aparelhos para atendimento aos pacientes com doença renal crônica.

As benfeitorias foram possíveis graças aos recursos do programa Avançar, do Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde. Os recursos destinados para a Hemodiálise foram de R$ 633 mil.

Outra boa notícia recebida no final de 2022, foi a habilitação do início de funcionamento da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional para Recém-nascidos de Alto Risco (Ucinco). Com isso, foi ampliada a capacidade de atendimento da Neonatal em 50%. “Foram investidos recursos do Avançar do Governo do Estado do RS e a ampliação do espaço foi feita com recursos da Santa Casa de Alegrete”, explica Segabinazzi.

Em agosto de 2022, quando da inauguração do novo bloco cirúrgico, a Hemodiálise já aguardavam essa habilitação para o pleno funcionamento.

Esses setores são referência em Alegrete e região e atendem mais 11 cidades, que são Itaqui, Maçambará, Uruguaiana, Barra do Quarai, Quarai, Alegrete, Rosario do Sul, São Gabriel, Santana do Livramento, Manoel Viana e Santa Margarida do Sul.